2022/12/20 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم لقيامه بإطلاق العيارات النارية بمجلس عزاء في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”مفارز مركز شرطة الحسين التابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص اطلق العيارات النارية بمجلس عزاء في البصرة المركز الخبري الوطني.

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