2022/12/20 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقشت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، الخطة الوقودية الطارئة لصيف 2023 وآليات نقله وتوزيعه بما يؤمن الحاجة الفعلية للمواطنين.وقال الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن” وكيل وزارة النفط لشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطة الوقودية الطارئة لصيف 2023 على طاولة وزير النفط المركز الخبري الوطني.

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