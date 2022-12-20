زالزال بقوة 6 درجات يضرب نيوزيلندا

2022/12/20 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط للمسح الجيولوجي عن وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، جنوب أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل وقوع الزلزال وكان على مسافة 426 كيلومترا شمال شرق خليج هيكس في نيوزيلندا، وبؤرته على عمق 60 كيلومترا.

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