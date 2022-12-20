واشنطن: لا نتوقع أي تقدم في الصفقة النووية مع إيران

2022/12/20 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي تقدم على مسار العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في المستقبل المنظور.

وقال كيربي للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "خطة الأعمال المشتركة الشاملة ليست في صدارة اهتماماتنا حاليا.



وهي ليست على جدول أعمالنا".

وأضاف أنه "لا يحدث هناك أي تقدم بشأن الصفقة مع إيران.



ونحن لا نتوقع أي تقدم في المستقبل المنظور.



ولا نركز الاهتمام على ذلك".

يذكر أن المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم توقيعه بين إيران والسداسية الدولية في 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، تعثرت منذ عدة أشهر في أعقاب تبادل المقترحات بين الأطراف في أغسطس الماضي.

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