رويترز تكشف علاقة رئيس وزراء تونس السابق بدعم داعش في العراق

2022/12/20 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر قاضي مكافحة الإرهاب في دولة تونس اليوم الثلاثاء، قرارا بسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض ومجموعة من المسؤولين الاخرين، بتهمة ما يعرف باسم "ملف الإرهابيين".

وذكرت وكالة رويترز بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، أن "ما يزيد عن ستة الالاف عنصر، ارتحلوا من تونس الى العراق وسوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي من خلال دعم حكومي قدم لهم، الامر الذي اتهم بتنفيذه العريض".

وأكد محامي رئيس الوزراء التونسي السابق، للوكالة، ان "الحكم صدر من قبل القاضي بسجنه دون ذكر المدة التي حكم عليه فيها او تفاصيل أخرى"، مشيرا إلى أن "الحكم الصادر هو حكم سياسي ولا يرتبط بما حصل في العراق وسوريا باي شكل من الاشكال"، على حد تعبيره.

يشار الى ان العريض تولى مسؤولية رئاسة وزراء تونس في العامين 2013 و2014، حيث اتهم بتسهيل نقل العناصر الإرهابية من بلاده الى العراق وسوريا لدعم تنظيم داعش الإرهابي.

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