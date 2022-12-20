2022/12/20 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الجزائر أحد أهم مصدري الغاز في العالم الثلاثاء، أنها تعارض قرار الاتحاد الاوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميغاواط ساعة، واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب ان "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يجب أن تبقى حرة".. الجزائر تعارض "سقف أسعار الغاز") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يجب أن تبقى حرة".. الجزائر تعارض "سقف أسعار الغاز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).