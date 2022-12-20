2022/12/20 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jqZMI0AWWXI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثامر كمبش السمسار لرئيس الوقف السني السابق الذي يستلم الاف الدولارات من التجار | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثامر كمبش السمسار لرئيس الوقف السني السابق الذي يستلم الاف الدولارات من التجار | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).