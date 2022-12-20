شاهد بالفيديو.. ماذا سيحصل في العراق بعد قمة بغداد الثانية ؟

2022/12/20 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bdBii9_ufk0

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