متنبئ يشرح آخر تحديثات الموجة المطرية المرتقبة في العراق

2022/12/20 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تُشير توقعات الطقس، اليوم الثلاثاء، إلى أن مناطق العراق ستشهد أمطارا متفرقة في الأيام الثلاثة المقبلة تترواح شدتها يين محافظة وأخرى.وذكر الراصد الجوي حسين الأسدي، في توضيح تابعته إيرث نيوز، أن “تغييرات جوهرية حدثت في الحالة الممطرة التي تبدأ نهار الغد الأربعاء، حيث رفعت تحديثات خرائط الطقس الليلة من سقف التوقعات وربما […]

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