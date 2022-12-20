2022/12/20 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل الأردني يدعو إلى خطوات تعالج الفقر والبطالة الربط الكهربائي وإستقرار العراق يتصدّران مخرجات مؤتمر بغداد للشراكة عمان – رند الهاشمي بغداد – قصي منذر حظي العراق امس ،باجماع اقليمي ودولي على تأكيد دعم امنه واستقراره لاستعادة دوره المحوري والفاعل بالمنطقة ،وسط دعوات عربية واجنبية الى تعضيد التعاون وتفعيل المشتركات لمعالجة التحديات التي تتطلب عملا […]

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