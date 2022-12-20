2022/12/20 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد يدعو إلى اليقظة أزاء أي تحرك لعناصر داعش أهالي البوبالي يشيّعون شهداء الخرق الأمني وسط مطالبات بكشف الجناة ديالى – سلام الشمري شيع اهالي قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى ، ضحاياهم الذين قضوا خلال هجوم داعشي ،اسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة اخرون.ووصل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير […]

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