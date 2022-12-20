2022/12/20 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية تلزم الرئاسة بتنظيم عمل المستشارين بغداد – ابتهال العربي الزمت المحكمة الاتحادية العليا ، رئاسة الجمهورية باصدار قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب.وقال بيان للمحكمة تلقته (الزمان) امس انه (بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد 237 اتحادية في 20 كانون الجاري ، أصدرت المحكمة حكماً بإلزام رئيس الجمهورية اضافة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتحادية تلزم الرئاسة بتنظيم عمل المستشارين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتحادية تلزم الرئاسة بتنظيم عمل المستشارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).