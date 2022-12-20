زيادة كبيرة في عدد مستخدمي منصة ماستودون.. هل تهدد عرش تويتر؟

2022/12/20 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت منصة ماستودون الحديثة، منافس تويتر، نموا سريعا بمعدل ثمانية أضعاف حجمها في غضون أسابيع، حيث زاد عدد مستخدميها، من حوالي 300 ألف مستخدم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 2.5 مليون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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