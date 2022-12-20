التربية تواجه تحديات امتحانات نصف السنة.. وتوجيه صارم بشأن المحاضرين

2022/12/20 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة لمواجهة التحديات خلال امتحانات نصف السنة المتمثلة بالدوام المزدوج.وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الوزارة وضعت على لائحتها ابرز التحديات التي ستواجهها خلال امتحانات نصف السنة، الا وهي الدوام المزدوج للمدارس حيث افتتحت ٤٢ مدرسة جديدة في العاصمة بغداد يوم امس”.واكد “عزم الوزارة على انهاء هذا الملف باعتباره ضمن البرنامج الحكومي”، املاً بان “يكون هنالك تقدم في هذا الجانب وانعكاسه ايجابيا على موضوع الدوام المزدوج”.واضاف السيد “اما فيما يخص ملف المحاضرين فان المديريات العامة الى الان تقوم بارسال قوائم الكلف المالية لهذه الفئة وهنالك توجيه بان تصل تلك القوائم خلال ٤٨ ساعة”.وأعلنت وزارة التربية، المباشرة بالاستعدادات لاجراء امتحانات نصف السنة بدأت من الآن حيث تم التوجيه للقيادات للتربوية والمدراء العاميين بتهيأة الأجواء التربوية والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لاجراء الامتحانات بانسيابية عالية.وكانت وزارة التربية أعلنت الخميس الماضي مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ( ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ ) وللمراحل كافة.

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