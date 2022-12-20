2022/12/20 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، اتساع فجوة الخلافات الكردية بانها “ليست وليدة اللحظة”، مضيفا ان اقصاء الاتحاد الوطني من الاجتماعات التي تجري مع الحكومة المركزية في بغداد سيساهم في تعمق الخلافات بين الحزبين الكرديين.

وقال الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تعرض حزب الاتحاد الوطني الى الاقصاء من الديمقراطي في الاجتماعات التي تعقد حاليا سيوسع دائرة الخلافات بين الحزبين”، مضيفا ان “هنالك أطرافًا من المكون الشيعي تسعى الى حل الخلافات بين الحزبين الكرديين”.

وتابع، ان “اتساع فجوة الخلافات الكردية ليست وليدة اللحظة لكنها تهدأ ما بين فترة وأخرى وتظهر في حالات وجود حراك سياسي على الملفات المهمة”، مشيرا الى ان “ازمة الخلافات بدأت اثناء اختيار شخصية رئيس الجمهورية”.

وفي وقت سابق، وصل وفد سياسي من اربيل الى بغداد؛ لمعالجة الخلافات والملفات العالقة بين حكومتي بغداد والاقليم، الا انه شهد عدم حضور ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلالي: الخلافات الكردية ليست وليدة اللحظة.. اقصاء السليمانية اثار حفيظة اليكتي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلالي: الخلافات الكردية ليست وليدة اللحظة.. اقصاء السليمانية اثار حفيظة اليكتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).