2022/12/20 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تنويه..

تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للرأي العام أسباب الهبوط الإضطراري في مملكة البحرين لرحلة الناقل الوطني المرقمة IA443 والمتوجهة من بغداد الى دلهي وذلك بسبب حدوث عارض صحي طارئ لأحد المسافرين على متن الرحلة ، وبعد إجراء الإسعافات الأولية للمسافر من قبل الطاقم الجوي تم التواصل من خلال القنوات الرسمية مع السفارة العراقية في البحرين وإسعاف الحالة الى أقرب مستشفى وإستئناف الرحلة الى وجهتها المحددة لذا إقتضى التنويه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الخطوط الجوية بشأن الهبوط الاضطراري في البحرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الخطوط الجوية بشأن الهبوط الاضطراري في البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).