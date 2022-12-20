عزم ديالى يتهم جهات سياسية بالهيمنة على

2022/12/20 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ديالى

اكدت القيادية في تحالف العزم نجاة الطائي، اليوم الثلاثاء، بأن نصف المناطق المحررة بديالى بدون اعمار حقيقي.

وقالت الطائي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اعمار المناطق المحررة في ديالى اولوية مطلقة لانها نافذة مهمة لاعادة الحياة اليها وانهاء ملف النزوح القسري"، متسائلة "اين ذهبت مليارات الدنانير على مشاريع الاعمار ولاتزال نصف المناطق تقريبا تئن من وجع الحرمان الخدمي".

واضافت، ان "سيطرة قوى سياسية محددة على اموال صندوق الاعمار في ديالى ليست مجردة تكهنات او اتهامات بل واقع تفرضه الادلة الكثيرة"، لافتة الى "ضرورة ابعاد اموال الاعمار عن اي اجندة سياسية وان توزع بعدالة دون اي تدخلات من اي جهة كانت".

واشارت الى ان "الاعمار بأطر سياسية غير مقبول ويجب ان تشمل كل المناطق بالاموال والمشاريع وان لايجري تهميش ايا منها لان ولاءها لجهة دون اخرى".

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