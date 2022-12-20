في بغداد.. قوة أمنية تشتبك مع تاجر مخدرات قبل اعتقاله

2022/12/20 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ضابط ومنتسبين اثنين بتبادل لاطلاق النار مع تاجر مخدرات في بغداد.

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