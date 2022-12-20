2022/12/20 | 23:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tjIMt_FOzGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 2022.. حضور عراقي لافت في المؤتمرات والملتقيات الدولية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 2022.. حضور عراقي لافت في المؤتمرات والملتقيات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).