السودان.. البشير يعترف بالمسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989

2022/12/21 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، الثلاثاء، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أحداث عام 1989 التي أوصلته إلى سدة الحكم في السودان، وذلك خلال محاكمة يواجه فيها اتهامات بقيادة انقلاب عسكري.

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