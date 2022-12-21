ساعة المسلة: الصادقون تعتبر القمة بعمّان دعما شكليا للحكومة وتحذر من التطبيع عبرها

2022/12/21 | 00:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 12/20/2022.نائب عن كتلة...

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