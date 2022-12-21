وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

2022/12/21 | 00:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه وزير التعليم العالي نعيم العبودي، الثلاثاء 12/20/2022، بتشكيل لجنة وزارية...

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