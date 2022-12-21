2022/12/21 | 01:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، موعد بدء المنتخبات الخليجية بالتوافد إلى البصرة.وقال درجال في تصريح نشره موقع اتحاد الكرة إن “كل الأمور تسير على مايرام فيما يخص أعمال ملعب الميناء والمناطق المحيطة به، الحميع يبذل جهوداً استثنائية لإكمال جميع المتطلبات”.وبين أن “زيارة وفد الاتحاد الخليجي كانت تفقدية للإطلاع على سير […]

ظهرت المقالة تعرف على موعد توافد المنتخبات الخليجية إلى البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على موعد توافد المنتخبات الخليجية إلى البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على موعد توافد المنتخبات الخليجية إلى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).