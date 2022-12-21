2022/12/21 | 01:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على إمكانية منح السعودية ومصر واليونان حق استضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.

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