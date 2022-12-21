محكمة أميركية تستجوب زوكربيرغ حول أعمال شركته على شبكة الميتافيرس

2022/12/21 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال، مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" خلال محاكمة تحظى باهتمام واسع حول مستقبل أعمال شركته على شبكة الميتافيرس، إن ميتا تركز على تصميم تطبيقات الاتصالات ومنصات المطورين.

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