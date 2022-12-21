الدراجي يعلن مغادرة منصب رئيس هيئة التصنيع الحربي

2022/12/21 | 01:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، الاربعاء، مغادرته المنصب.

وقال الدراجي في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "قرر مغادرة منصب رئيس هيئة التصنيع الحربي امتثالاً لقرار القضاء".

ادناه نص التغريدة:

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