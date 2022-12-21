مصادر لـCNN: استعدادات لاستقبال زيلينسكي في البيت الأبيض مع إعلان بايدن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

2022/12/21 | 02:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر، لشبكة CNN، عن استعدادات لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء.

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