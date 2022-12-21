مسؤول أممي كبير: استثناء للتعامل مع طالبان أنقذ أرواحا في أفغانستان

2022/12/21 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بأن استثناء يسمح للمنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة بالتعامل مع قادة طالبان الخاضعين لعقوبات من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنسانية الأساسية للشعب الأفغاني "ساعد في إنقاذ أرواح".

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