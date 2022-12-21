حصيلة زلزال كاليفورنيا.. قتيلان وأضرار مادية وانقطاع الكهرباء

2022/12/21 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان على الأقل مصرعهما في شمال كاليفورنيا إثر زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب، فجر الثلاثاء، قبالة السواحل الأميركية، وتسبب بانهيارات أرضية وبانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأشخاص.

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