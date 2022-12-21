الملك محمد السادس يستقبل أفراد المنتخب المغربي ويمنحهم أوسمة ملكية

2022/12/21 | 04:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، أفراد المنتخب الوطني في قاعة العرش بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، ومنحهم أوسمة ملكية، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في نهائيات مونديال قطر.

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