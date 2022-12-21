إيلون ماسك: سأستقيل من منصبي في تويتر بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة

2022/12/21 | 05:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مالك موقع تويتر حديثا الملياردير إيلون ماسك، مساء يوم الثلاثاء، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، ولكن فقط عندما يجد خلفا له، وذلك في أول تعليق له على استطلاع طرحه هذا الأسبوع بشأن بقاءه في منصبه وصوت فيه ملايين المستخدمين لصالح تنحيه.

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