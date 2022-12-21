لجنة نيابية تصوت لصالح نشر تصاريح ترامب الضريبية

2022/12/21 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرت سنوات عدة لإبقاء إقراراته الضريبية طي الكتمان.

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