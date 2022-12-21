2022/12/21 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، المعروف أيضا باسم "كونميبول"، على السؤال، "أين ميسي؟"، في فيديو كرم مدرب المنتخب الأرجنتيني واعتز بالنتيجة "التاريخية" التي أحرزها في مونديال قطر 2022.

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