وفيات قد تصل إلى مليون.. تنبؤات مرعبة عن انتشار كوفيد في الصين

2022/12/21 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يموت ما يصل إلى مليون شخص في الصين بسبب COVID-19 خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لبعض التوقعات الأولى منذ أن رفعت الحكومة العديد من إجراءاتها الصارمة المعروفة بسياسة "صفر COVID-19"، وفقا لموقع Nature العلمي، نقلا عن جيمس وود، وهو مصمم نماذج بيانات الأمراض المعدية في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، أستراليا.

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