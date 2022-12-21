اسعار النفط تسجل ارتفاعا.. برنت يتجاوز 80 دولارا للبرميل

2022/12/21 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار النفط، اليوم الاربعاء، ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة، بالتزامن مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وضعف الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 80.11 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتاً إلى 76.09 دولارًا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 3.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر / كانون الأول، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 ملايين برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 828 ألف برميل .

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتداول عكسيًا مع النفط، بنسبة 0.69٪ في تعاملات أمس الثلاثاء، ضعف الدولار يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين غير الأمريكيين

وأدى ارتفاع حالات COVID-19 في الصين إلى منع الأسعار من الارتفاع.

وتخلت أسعار النفط ، التي اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل في مارس / آذار بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، عن معظم مكاسبها في عام 2022.

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