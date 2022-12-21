2022/12/21 | 09:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R61mRMwlXBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. الطفلة زينب تدخل المستشفى لعلاجها من مرض الثلاسيميا وتخرج مصابة بالإيدز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف.. الطفلة زينب تدخل المستشفى لعلاجها من مرض الثلاسيميا وتخرج مصابة بالإيدز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).