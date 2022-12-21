2022/12/21 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قلقه العميق إزاء قرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعياً الحركة الإسلامية المتشدّدة إلى “ضمان المساواة في الحصول على التعليم على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامم المتحدة تبدي “قلقها” لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات المركز الخبري الوطني.

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