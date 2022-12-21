أمير عبداللهيان: هذا ما قاله وزير الخارجية السعودي لي في

2022/12/21 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه التقى عددا من نظرائه في "مؤتمر بغداد" منهم وزير الخارجية السعودي وذكر ما قاله له بشأن الحوار مع إيران

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