زيلينسكي إلى واشنطن.. مباحثات مع بايدن وحزمة مساعدات بملياري دولار

2022/12/21 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه سيذهب إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين آخرين.

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