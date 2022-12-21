"ثبت رسوبها".. التربية تصدر توضيحا بخصوص ادعاءات إحدى الطالبات في كربلاء

2022/12/21 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، توضيحاً هاماً بخصوص ادعاءات إحدى الطالبات من محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في توضيحها، وتلقته (بغداد اليوم)، إنه " تناقلت إحدى الفضائيات مؤخرا موضوعاً يخص طالبة في متوسطة الإكرام، والتي ادعت أنها نجحت للصف الثاني المتوسط وتم إجبارها بالرجوع إلى الصف الأول المتوسط كونها راسبة".

واضافت، أن "المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة قد فتحت تحقيقاً مسبقاً (أي قبل أكثر من شهر)"، مبينة أن "الطالبة ثبت رسوبها في الصف الأول المتوسط، وهي منتظمة بدوامها في (الصف الأول)".

وتابع البيان، انه "وجدت اللجنة تقصيراً من قبل الإدارة باكتشاف تصرف الطالبة وجلوسها بالصف الثاني وهي تعلم أنها راسبة"، مشيرا الى أنه "تم توجيه عقوبة إدارية لإدارة المدرسة لعدم اتخاذها إجراء ً تحريرياً سريعا بذلك".

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