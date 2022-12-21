طقس العراق.. عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

2022/12/21 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

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