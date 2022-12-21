2022/12/21 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 151400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 151300 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في الاسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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