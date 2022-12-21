الإطاحة بأحد عناصر شبكة قرصنة واختراق قواعد بيانات المؤسسات الحكومية

2022/12/21 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على احد عناصر شبكة قرصنة واختراق قواعد بيانات المؤسسات الحكومية.

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