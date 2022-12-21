2022/12/21 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رجح مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النفط علي وارد حمود، البدء بعمليات انتاج الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بحلول منتصف العام المقبل، مؤكدا أن العراق حاليا يعد من البلدان المصدرة للغاز السائل.

وقال وارد لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "ادارة عمليات استثمار الغاز في العراق تدار من شركات رئيسية في وزارة النفط وهم شركة غاز الجنوب وشركة غاز الشمال وشركة غاز البصرة"، مشيرا الى أن "العراق يخطط للاستغناء عن استيراد الغاز لسد حاجة انتاج الكهرباء عبر استثمار جميع الحقول الغازية بضمنها حقلي عكاز والمنصورية".

وأضاف، أن "الربع الثالث أو الرابع من 2023 سيكون بداية لانتاج الغاز من حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق" مبينا أن "حقول الناصرية يجري الاستثمار فيها لانتاج 200 مقمق من قبل شركة GE العملاقة".

وأوضح، أن "انتاج العراق الحالي يقدر بـ 2800 مقمق من الغاز المصاحب وهذه الكميات لا تكفي لتغذية محطات انتاج الطاقة الكهربائية التي تقدر بـ 35 ألف ميكا واط"، مبينا أن "العراق يعمل على استيراد الغاز من قطر وتركمانستان اضافة الى ايران لتلبية الحاجة المحلية".

ونبه الى أن "العراق حاليا يقوم بعمليات تصدر الغاز السائل الى اووربا وهذا مشروع مهم يدار من شركتي غاز البصرة والجنوب".

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