نائب رئيس وكالة ستاندرد آند بورز يتوقع وصول النفط لهذا المستوى!

2022/12/21 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

في حوار مع شبكة سي إن بي سي CNBC مساء يوم الثلاثاء، صرح نائب رئيس وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال S&P Global دان يرجين أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط بقوة خلال الفترة القادمة، وأوضح أن هناك أيضا بعض العوامل التي تضع الكثير من عدم اليقين حول توقعات أسعار النفط.

وأفاد يرجين أن أسعار النفط ستحظي بالكثير من الدعم عندما ترفع الصين قيودها الوبائية بالكامل، موضحا أن خان برنت قد يرتفع حينها أعلى مستوى 120 دولارا للبرميل.

وأضاف نائب رئيس وكالة الأبحاث العالمية والتقييم الائتماني أن السيناريو الأساسي لأسعار النفط خلال عام 2023 هو وصول سعر خام برنت إلى مستوى 90 دولارا للبرميل، ولكنه أشار لعدة عوامل أخرى من شأنها تغيير حجم الطلب أو العرض على إمدادات النفط العالمية

وأضاف يرجين أنه في حال تجاوزت الصين سياساتها الوبائية بالكامل، ثم ساهمت بزيادة كبيرة في حجم الطلب بسوق النفط الذي يعاني من محدودية المعروض، فقد يكون ذلك بمثابة دفعة واحدة قوية لأسعار النفط نحو 121 دولارا للبرميل.

ولكن على الجانب الآخر، أشار يرجين إلى أن أسعار النفط قد تنخفض إلى حوالي 70 دولارا للبرميل في حالة تحقق سيناريو الركود لبعض الاقتصادات الكبرى.

وحذر يرجين إلى أن هناك الكثير من عدم اليقين الذي لا يزال حتى الآن يحيط بسوق النفط نتيجة ثلاث عوامل، هي؛ قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادمة، مستوى الطلب بالصين، وبالطبع رد فعل روسيا على آلية سقف أسعار النفط التي فرضها الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه على النفط الروسي هذا الشهر.

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