العمل تحدد العدد المسموح لشمول أفراد العائلة الواحدة برواتب الرعاية

2022/12/21 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

أحمد الأسدي، امس الثلاثاء، الحد

الاقصى لعدد الافراد المسموح شمولهم

برواتب الحماية الاجتماعية ضمن العائلة

الواحدة.

وقال الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية

إن “أهم ما س

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