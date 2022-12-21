المالية النيابية: السيطرة على سعر الدولار بحاجة إلى وقت وإجراءات جديدة

2022/12/21 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس

الثلاثاء، البنك المركزي إلى مزيد من

الإجراءات للسيطرة على الارتفاع الطارئ

في أسعار صرف الدولار، مؤكدة أن العملية

تحتاج بعض الوقت، متهمة مضاربين

وأحزاباً سياسية ب

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