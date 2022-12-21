بعد اشتباك بـ

2022/12/21 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بألقاء القبض على متهم بحوزته حقيبة محملة بالمواد المخدرة في بغداد.

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