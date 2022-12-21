هبوط مفاجئ للذهب بعد مكاسب قوية.. الدولار ينتفض مؤقتًا

2022/12/21 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجع الذهب اليوم الأربعاء بعد جولة قوية من المكاسب ربح خلال لها المعدن الأصفر ما يقرب من 30 دولار في الأوقية عقب قرار بنك اليابان المركزي المفاجئ أمس والذي أضعف من قوة الدولار الأمريكي.

انخفضت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 5 دولارات في الأوقية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 1812 دولار بتراجع في حدود 0.3%.

وفي المقابل تراجعت العقود الآجلة للذهب بوتيرة أقل، حيث نزل سعر المعدن الأصفر في العقود الآجلة في حدود 2 دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستويات قرب الـ 1824 دولار، بينما سجل أدنى سعر اليوم عند مستويات 1822.9 دولار.

الدولار الآن

بينما نجح مؤشر الدولار أن يرتد من جديد أعلى مستويات الـ 104 نقطة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء إلى مستويات 104.16 منقطة بزيادة في حدود 0.2%.

وفي المقابل لا تزال مخاوف الركود تغذي صعود السندات، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في حدود 0.0064 نقطة إلى مستويات 3.696%.

ماذا حدث؟

ارتفعت أسعار الذهب نحو 28 دولارًا في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء 20 ديسمبر مع انخفاض العملة الأميركية، يأتي ذلك على الرغم من استمرار المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 1.5%، ما يعادل 27.7 دولارًا، ليصل إلى 1825.4.20 دولارًا للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.51%، ليسجّل 1815.77 دولارًا للأوقية.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6%، إلى 104.058 نقطة، إذ ارتفع الين، بعد أن قال مصرف اليابان، إنه سيراجع سياسة التحكم في منحنى العائد.

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