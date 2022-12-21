العمل: أكثر من 4 ملايين اسرة تحتاج لرواتب الحماية اجتماعية

2022/12/21 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، وجود نحو تسعة ملايين اسرة تستحق رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال رئـيـس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة احمد خلف لعيبي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "أكـثـر مـن أربعة ملايين و400 ألـف أســرة في بغداد والمحافظات، فضلا عن 300 الف اسرة سجلت ضمن قانون الأمن الغذائي، مشمولة بإعانات ورواتـب الحماية الاجتماعية، بينما هنالك أعــداد مماثلة لأسـر فقيرة وفاقدة للمعيل تسكن في مناطق العشوائيات في بغداد والمحافظات بحاجة إلى شمولها من قبل الــوزارة".

وأضاف لعيبي، أن "الوزارة عمدت إلى استهداف الأسر الأشد فقراً ، فضلاعن الاهتمام بالمناشدات والحالات الحرجة التي تقع على عاتق فريق الرصد الميداني زيارتها والاطلاع على أحوالها والنظر في إمكانية شمولها بخدمات الوزارة ".

ولفت إلـى أن "الــوزارة تعكف حالياً على وضع الحلول والمعالجات للنهوض بـواقـع الأســر المستفيدة مــن الـحـمـايـة الاجــتــمــاعــيــة، من خــلال منح المستفيدين القادرين على العمل قـروضـاً ميسرة".

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